شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الحوثيون نفذوا 400 هجوم عبر الحدود اليمنية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى، إن: "الحوثيين شنوا 400 هجوم عبر الحدود اليمنية حتى الآن".

وأضاف كيربى، فى تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن: "قاعدة الظفرة التي تضم أمريكيين في أبو ظبي تعرضت لهجومين، كما أن شعبي السعودية والإمارات يتعرضان لهجمات".

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت سابقا بمحاسبة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مطار أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.