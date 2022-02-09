"جونسون آند جونسون" أوقفت مؤقتا إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أغلقت شركة "حونسون أند جونسون" مؤقتا في أواخر العام الماضي، مصنعها الوحيد الذي ينتج حاليا جرعات لقاحية ضد فيروس كورونا، بكميات قابلة للتسويق.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الشركة أوقفت مؤقتا إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا في مصنعها الواقع بمدينة ليدن في هولندا، لتصنع بدلا منه لقاحا تجريبيا ضد فيروس آخر.

من جهتها، أكدت الشركة الأمريكية أن لديها مخزونا كافيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة: "من المتوقع أن يبدأ المصنع في إنتاج لقاحات كورونا، مرة أخرى، بعد توقف لبضعة أشهر".

من جهتها، أعلنت "جونسون آند جونسون"، أن "ملايين الجرعات" مخزنة لديها، من دون أن تؤكد أو تنفي ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

كما أكدت الشركة في رسالة أنها "تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام كوفاكس والاتحاد الافريقي".

وأشارت الشركة إلى زيادة طاقات مصنعها في ليدن في عام 2021، مؤكدة أنه "يواصل أداء دوره في تصنيع اللقاح في عام 2022".