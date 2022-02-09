شكرا لقرائتكم خبر عن “الزكاة والضريبة” تعلن إعادة فتح منفذ “الدّرة” بعد إغلاقه لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة فتح منفذ “الدرة” في محافظة حقل بمنطقة تبوك وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ منذ الـ26 من ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المنفذ سيبدأ تقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين ابتداءً من الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء.

وقالت إن أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق اكتملت بنسبة 100%، وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة فيه.