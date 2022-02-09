لماذا يظهر الطفح الجلدي عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة ناتاليا غيداش، أخصائية الأمراض الجلدية، أن الأطباء البريطانيين كشفوا أعراض متحور "أوميكرون" التي تظهر على الجلد. ولكن لماذا تظهر وكيف نتعامل معها؟.



وتشير صحيفة Daily Express، إلى أنه وفقا للأطباء البريطانيين، الذين يتابعون الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يمكن ان تظهر لدى المصاب بمتحور "أوميكرون" أنواع مختلفة من الطفح الجلدي، حتى عندما لا تظهر أعراض المرض الأخرى لدى المصاب. والمقصود هنا ما يسمى بأعراض أصابع كوفيد - وهي حالة تتلون فيها أصابع قدم المريض باللون الأحمر أو الأرجواني أو الأزرق وأحيانًا تكون مغطاة بطفح جلدي.

وتشير الأخصائية غيداش، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هذا الطفح ليس من الأعراض التي تظهر لدى جميع المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد، على الرغم من أنه من الأعراض الشائعة.

وتقول، "لم يتغير في الواقع أي شيء، لأن جميع الحالات المرضية عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" ومتحور "أوميكرون" أحد خياراته، تظهر فيها تخثرات دقيقة في الأوعية الدموية الصغيرة لذلك يظهر هذا الطفح الجلدي الأحمر ، الذي لم يختف ولم يظهر في "أوميكرون"، بل كان موجودا دائما. كل ما هنالك أن هذا كان علامة لإصابة بعض الأشخاص بالمرض، وبدأت حاليا تنشر معلومات كثيرة عن هذه الحالة في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الدولية. وهذه الأعراض ليست علامة تؤكد الإصابة بمرض "كوفيد-19" مع أنها تظهر لدى العديد من المصابين بالمرض".

وتضيف، ولكن كيف يمكن معالجة هذا الطفح الجلدي عند الإصابة بـ "كوفيد-19"؟

وتقول، "يحب أولا استشارة أخصائي الأمراض الجلدية، لتحديد ما إذا كان الطفح مرتبط بعدوى الفيروس التاجي المستجد أم لا. ويمكن علاج هذه الحالات في الوقت الحاضر باستخدام أدوية مضادة لتخثر الدم. والمهم هنا جرعة الدواء، التي يجب أن يحددها طبيب أخصائي بأمراض القلب والأوعية الدموية. لأن جرعة هذه الأدوية يجب أن تفيد في العلاج، دون إلحاق أي ضرر في الجسم".