شكرا لقرائتكم خبر عن “نقاء” تكشف مفاجأة بشأن عدد المدخنين السلبيين في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “نقاء”، الدكتور محمد يماني، من خطورة التدخين السلبي على أبناء المدخنين.

وأوضح “يماني” خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه وفقًا للدراسات فإن التعرّض للتدخين السلبي في المملكة يصل إلى ما بين 30 % إلى 40 %.

وطالب “يماني”، بالعمل على تخفيض هذه النسب وتقليل تعرّض غير المدخنين للتدخين القسري.

وأوضح أن هناك دراسات تشير إلى أن أبناء وأطفال المدخنين يزورون أقسام الطوارئ بنسب أعلى بكثير من أبناء غير المدخنين؛ نتيجة التهابات الجهاز التنفسي لديهم.