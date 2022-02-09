شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تطلق ميزة جديدة لهواتف آيفون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة أبل الثلاثاء أنها ستطلق ميزة جديدة لهواتف آيفون تتيح للأشخاص شراء البضائع من التجار في الولايات المتحدة من خلال النقر على هواتفهم معاً، والتي يطلق عليها Tap to Pay كما أنها تعمل مع بطاقات الائتمان اللاتلامسية.

وتأتي الميزة الجديدة لتحول أجهزة آيفون إلى بديل لنقاط البيع التي تعتمد عليها شركات المدفوعات الرقمية بشكل كبير دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

وقالت شركة أبل إن شركة الخدمات والمدفوعات الرقمية “سترايب” ستكون أول مشغل دفع يقدم الخدمة، كما سيتم دمجه في منتج نقاط البيع التابع لشركة “شوبيفاي” ، وفقا لما ذكرته شبكة “CNBC”.

وستستخدم الخدمة، التي تقتصر حالياً على الولايات المتحدة، شريحة NFC الخاصة بـ آيفون، وستقبل أيضاً أبل باي، وفيزا، وأمريكان اكسبرس، وماستر كارد، وديسكفر.