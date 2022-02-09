بالدليل هذا الفيتامين سلاح فعّال في محاربة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قدم علماء إسرائيليون أدلة أكثر إقناعا على أن مستويات مرتفعة من فيتامين (د) يمكن أن تساعد مرضى "كوفيد-19" على تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض أو الوفاة.



وقال باحثون من جامعة "بار إيلان" ومركز الجليل الطبي إن للفيتامين تأثيرا قويا على شدة المرض بحيث يمكنهم التنبؤ بكيفية إصابة الناس بالعدوى على أساس أعمار المرضى ومستويات الفيتامين لديهم، وفق "سبوتنيك".

وخلص العلماء في بحث خضع مؤخرا لمراجعة أقران ونُشر يوم الخميس في مجلة "بلوس وان" إلى أن النقص في فيتامين (د) يزيد بشكل كبير من مستويات الخطر.

وقال الدكتور عميئل درور، وهو طبيب في مستشفى الجليل وباحث في جامعة بار إيلان الذي كان جزءا من الفريق وراء الدراسة للصحيفة "ما نراه عندما يساعد فيتامين (د) الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد هو نتيجة فاعليته في تقوية جهاز المناعة للتعامل مع مسببات الأمراض الفيروسية التي تهاجم الجهاز التنفسي. هذا ملائم بنفس القدر لأوميكرون كما كان بالنسبة للمتحورات السابقة".

في شهر يونيو، نشر باحثون نتائج أولية أظهرت أن 26% من مرضى كورونا توفوا إذا كانوا يعانون من نقص في فيتامين D بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، مقارنة بـ 3% ممن لديهم مستويات طبيعية من فيتامين (د).