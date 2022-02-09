جونسون آند جونسون توقف إنتاج لقاحها المضادّ لفيروس كورونا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوقفت شركة جونسون آند جونسون مؤقتًا إنتاج لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في مصنعها في هولندا، الوحيد الذي ينتج حالياً جرعات لقاحية بكميات قابلة للتسويق، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء، في حين أكّدت الشركة الأمريكية أنّ لديها مخزوناً كافياً.



وذكرت الصحيفة الأميركية أن المصنع الواقع في ليدن توقف عن إنتاج اللّقاح نهاية العام الماضي ليصنع بدلاً منه لقاحاً تجريبياً ضدّ فيروس آخر.

ومن المقرّر أن يستأنف المصنع إنتاج اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 "بعد توقف لبضعة أشهر"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على القضية.

من جهتها، أعلنت جونسون آند جونسون أنّ "ملايين الجرعات" مخزّنة لديها، من دون أن تؤكد أو تنفي ما أوردته الصحيفة النيويوركية.

وأكّدت الشركة في رسالة تلقتها وكالة فرانس أنّها "تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام كوفاكس والاتّحاد الأفريقي".

وتتوقّع جونون آن جونسون أن تبيع هذا العام لقاحات بقيمة تتراوح ما بين 3 و 3,5 مليار دولار، في حين تأمل شركة فايزر في تحقيق ايرادات قدرها 32 مليار دولار من لقاحها.

لكنّ ظروف حقن لقاح جونسون آند جونسون الذي يمكن إعطاؤه بجرعة واحدة ولا يتطلّب حفظه درجات حرارة شديدة البرودة، تجعله مرغوباً به وخاصة في الدول النامية.

وفي رسالتها، أشارت شركة جونسون آند جونسون إلى زيادة طاقات مصنعها في ليدن في عام 2021، مؤكّدة أنّه "يواصل أداء دوره في تصنيع اللقاح في عام 2022".

ووفقاً لنيويورك تايمز فإن الانقطاع المؤقت للإنتاج في ليدن قد يقلّل من إنتاج لقاحات جونسون آند جونسون "ببضع مئات الملايين من الجرعات".