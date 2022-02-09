شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوافق على توقيع مذكرة تعاون أمنية مع باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق العراق، الثلاثاء، على إبرام ملحق مذكرة التفاهم للتعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين جهازى المخابرات فى العراق وباكستان.

وقال المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومى العراقى - فى بيان أوردته وقناة السومرية نيوز - إن مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجي، ترأس الجلسة الثالثة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأوضح البيان أن المجلس ناقش موضوع (استراتيجية الأمن السيبرانى 2022 - 2025)، وأوصى بأن يتم عرضها فى مجلس الأمن الوطنى مع الملاحظات الإدارية والفنية التى أشرها المجلس، للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ولفت البيان إلى أن المجلس وافق على إبرام مسودة (ملحق مذكرة التفاهم للتعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين جهازى المخابرات فى جمهورية العراق وجمهورية باكستان)، بعد تعديلها وفقًا للملاحظات المؤشرة إزاءها.