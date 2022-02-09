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الدفاع الجوى السورى يتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى "لأهداف معادية" في سماء دمشق.

ولم تكشف وسائل الإعلام السورية عن مزيد من التفاصيل على الفور، بينما نشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للأهداف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا للدفاعات الجوية السورية انفجر في أجواء فوق شمال إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف محيط دمشق بالصواريخ في 31 يناير الماضي، مما أسفر عن وقوع "خسائر مادية" حسب المصادر السورية.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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