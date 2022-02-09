شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على ضوابط «الإعلان» في «التجارة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة التجارة ضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية والشروط والضوابط التي يجب أن تلتزم بها الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن الإعلانات الإلكترونية يجب أن تلتزم بما يلي: 1- إيضاح أنه (مادة إعلانية) 2- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها 3- اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له 4- وسائل الاتصال بموفر الخدمة 5- إتاحة وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات وأضافت وزارة التجارة أنه يحظر عند الإعلان الإلكتروني ما يلي: – تضمين أي ادعاء لخداع وتضليل المتسوق – منع الإعلان عن علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.

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