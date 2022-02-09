شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود وأمراء ينعونه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي اليوم الأربعاء، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، فيما نعاه عددًص من الأمراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب الأمير فيصل بن تركي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود اللهم أسكنه الفردوس الأعلى ، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبدالعزيز وفيصل وسلطان وخالتي الأميرة لطيفه الفيصل بن عبدالعزيز وكل من فقده”.

بينما قال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود :” لا حول ولا قوة الا بالله .. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره .. انتقل الى رحمة الله أخي الأمير #تركي_بن_عبدالعزيز_بن_ثنيان آل سعود .. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى .. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون”.