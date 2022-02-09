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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحرش الجنسي في عالم ميتافيرس.. ميتا تستنفر أسلحتها

الأربعاء 9 فبراير 2022

الخليج 365

لم يعد التباعد الاجتماعي وسيلة للحماية من فيروس كورونا فقط، ففي ظل العالم الافتراضي أصبح هذا المصطلح وسيلة للحماية من التحرش الجنسي.



ومع تصاعد المخاوف بشأن سلامة المستخدمين والتحرش الجنسي في ميتافيرس، إثر شكوى أطلقتها سيدة ذكرت أنه تم التحرش بها عبر العالم الافتراضي الميتافيرس، سعت شركة ميتا المالكة لفيسبوك لمواجهة هذا الأمر بشكل سريع.

حدود المساحة الشخصية

وقال عملاق التواصل الاجتماعي إنه بصدد إطلاق أداة لمستخدمي منصاته الاجتماعية للواقع الافتراضي للحفاظ على حدود المساحة الشخصية بحسب ما ذكر ait التقني.

وتجعل أداة الحدود الشخصية الجديدة الخاصة بها المستخدمين يشعرون وكأن لديهم ما يقرب من 1.2 متر بين الصورة الرمزية الافتراضية الخاصة بهم والآخرين عند الوصول إلى تطبيقات Horizon Worlds و Horizon Venues من خلال نظارة رأس VR، وهو إجراء مشابه لما اعتبر أنه أحد الوسائل الفعالة لتجنب انتشار فيروس كورونا فيما عرف باسم التباعد الاجتماعي والذي يتطلب ترك مسافة آمنة بين الأشخاص المتواجدين في الأماكن العامة.

وقالت الشركة إن هذا الإعداد الافتراضي الجديد يجعل من السهل تجنب التفاعلات غير المرغوب فيها. ويأتي التغيير في الوقت الذي أثار فيه مستخدمو منصات الواقع الافتراضي بما في ذلك Horizon Worlds إنذارات حول التحرش الافتراضي والسلوكيات المسيئة الأخرى.

وأفادت ميتا بأن الأداة الجديدة مبنية على إجراءاتها لتدابير التحرش باليد. وتختفي يدا الصورة الرمزية إذا انتهكتا المساحة الشخصية لشخص ما.

فقاعة آمنة لمنع التحرش الجنسي

وأوضحت الشركة أن لديها حاليًا ميزة المنطقة الآمنة حيث يمكن للأشخاص تنشيط فقاعة حول الصورة الرمزية إذا شعروا بالتهديد.

وتعتقد الشركة أن الحدود الشخصية الجديدة تساعد في وضع معايير سلوكية. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله.

وقالت ميتا إنها تواصل اختبار واستكشاف طرق جديدة لمساعدة الناس في الشعور بالراحة في الواقع الافتراضي. وتنظر الشركة في إمكانية إضافة عناصر تحكم مثل السماح للأشخاص بتغيير حجم حدودهم الشخصية في المستقبل.

عالم الميتافيرس

وغيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا، واستثمرت بكثافة في الواقع الافتراضي والمعزز لتعكس رهانها الجديد على ميتافيرس.

وتمثل ميتافيرس فكرة مستقبلية لشبكة من البيئات الافتراضية يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة. ويمكن من خلالها للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب.

وتعد Horizon Worlds، وهي منصة اجتماعية واسعة النطاق للواقع الافتراضي، و Horizon Venues، التي تركز على الأحداث الافتراضية، نسخ مبكرة للمساحات الشبيهة بالميتافيرس.

وتراجعت أسهم الشركة، التي تضخ مليارات الدولارات في طموحاتها، قبل أيام بنسبة 26 في المئة في أكبر انخفاض في يوم واحد في القيمة السوقية لشركة أمريكية.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت عملاقة التواصل الاجتماعي توقعات مخيبة للآمال. كما ألقت باللوم على تغييرات الخصوصية التي أجرتها شركة آبل وزيادة المنافسة.

وتخضع الشركة منذ فترة طويلة للتدقيق من قبل المشرعين والمنظمين العالميين بشأن تعاملها مع المحتوى الإشكالي والانتهاكات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الحالية مثل فيسبوك وإنستقرام.