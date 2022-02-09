شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية خاصة على المستويات التي تخدم التنمية والازدهار على الجانبين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء أجراه مع رئيس السنغال ماكي سال، هنأه خلاله بتسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، متمنيا له النجاح في قيادة العمل الأفريقي المشترك خلال الفترة المقبلة، لما فيه مصلحة الشعوب الأفريقية في التنمية والاستقرار والرخاء، ومعربا عن تطلعه إلى المزيد من التطور في العلاقات الإماراتية - الأفريقية في ظل الرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي.

وتم - خلال الاتصال - استعراض العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، نوه الرئيس سال بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بدولة الإمارات، معربا عن تقديره للدور الإماراتي التنموي والإنساني داخل القارة الأفريقية.