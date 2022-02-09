شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: مقتل 7 إرهابيين فى ضربة جوية غرب نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 إرهابيين فى ضربة جوية داخل وكر غرب محافظة نينوي.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناء على معلومات استخباراتية تم تحديد موقع مهم لقيادات تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب الحضر، وهو عبارة عن كهف طوله 140 مترا يستخدم كمقر قيادة وسيطرة لعناصر داعش ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة.

وأشارت إلى أنه تم توجيه ضربات جوية دقيقة، أسفرت عن تدمير الوكر ومقتل 7 عناصر إرهابية، لافتة إلى أنها ستعلن لاحقا أسماء ومناصب تلك العناصر الإرهابية.