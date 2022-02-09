شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: فلسطين أكثر الإصابات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 7 آلاف و682 إصابة جديدة، و15 وفاة بفيروس كورونا، وتماثل 8 آلاف و776 حالة للشفاء.

وفى البحرين، سجلت وزارة الصحة 7 آلاف و42 إصابة جديدة، كما تعافت 6 آلاف و784 حالة بإجمالى 365 ألفًا و757 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1414 عقب تسجيل 3 وفيات جديدة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و330 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 715 ألفًا و974 حالة، كما سجلت شفاء 1069 حالة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 674 ألفًا و244 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و959 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1615 إصابة جديدة بإجمالى 860 ألفًا و976 حالة، و4 وفيات بإجمالى 2269 حالة، وتماثل 2219 حالة للشفاء بإجمالى 788 ألفًا و861 حالة.

وفى ليبيا، أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض تسجيل 3 آلاف و326 إصابة جديدة، ووفاة 7 حالات، وشفاء 2910 حالات، ليصل إجمالى الإصابات إلى 456 ألفًا و276 حالة، والوفيات إلى 3 آلاف و87 حالة، والشفاء إلى 404 آلاف و584 حالة.

وفى العراق، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و360 إصابة جديدة، و27 وفاة، وتماثل 7 آلاف و100 شخص للشفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و258 ألفًا و844 حالة، والوفيات إلى 24 ألفًا و570 حالة، والشفاء إلى مليونين و161 ألفًا و362 حالة بنسبة 95.7%.