شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لحل مشكلة عدم وصول التنبيهات والإشعارات من واتساب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة وخطوات حل مشكلة عدم وصول التنبيهات والإشعارات من تطبيق الواتساب والتي تسبب مشكلة وإزعاج للكثيرين.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال الخطوات التالية بسهولة:

– الدخول على الإعدادات

– الضغط على إعادة تعيين

– الضغط على إعادة تعيين جميع الإعدادات

– ثم الضغط على إعادة تعيين الموقع والخصوصية