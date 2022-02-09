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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لحل مشكلة عدم وصول التنبيهات والإشعارات من واتساب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة وخطوات حل مشكلة عدم وصول التنبيهات والإشعارات من تطبيق الواتساب والتي تسبب مشكلة وإزعاج للكثيرين.
وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال الخطوات التالية بسهولة:
– الدخول على الإعدادات
– الضغط على إعادة تعيين
– الضغط على إعادة تعيين جميع الإعدادات
– ثم الضغط على إعادة تعيين الموقع والخصوصية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.