شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان قرار اشتراط الجرعة الثالثة للسفر خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دخل شرط جديد للسفر من المملكة إلى الخارج، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وهو تطبيق شرط الجرعة الثالثة “التنشيطية” من لقاحات “كورونا”.

وجاءت “التنشيطية” ضمن الاشتراطات الاستثنائية التي تقيمها الجهات ذات العلاقة في المملكة، من أجل احتواء انتشار الفيروس.

واستعداداً لهذه المرحلة، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً في وقت سابق لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات السفر من المملكة وإليها.

وشددت الهيئة على وجوب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد – 19) لمن أمضى ثلاثة أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، وتُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.