شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حادث وميض لحظي بالرياض.. و«الدفاع المدني» يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، حادث وميض لحظي في حي الفيحاء بالرياض، تسبب في إصابة أحد الأشخاص.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث وميض لحظي في عمارة سكنية في حي الفيحاء”.

وأوضح الدفاع المدني، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.