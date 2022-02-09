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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حادث وميض لحظي بالرياض.. و«الدفاع المدني» يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، حادث وميض لحظي في حي الفيحاء بالرياض، تسبب في إصابة أحد الأشخاص.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث وميض لحظي في عمارة سكنية في حي الفيحاء”.
وأوضح الدفاع المدني، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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