شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة «الشرقية» تحبط محاولة تحويل 666 ألف ريال بطرق غير مشروعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن بمدينة الدمام تمكنت من إحباط محاولة تحويل مبلغ 666,300 ريال بطرق غير مشروعة إلى خارج المملكة. وأضاف أنه تم القبض على المتهمين، وهم مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخرين من الجنسية الهندية، ومواطناً تستر عليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة «الشرقية» تحبط محاولة تحويل 666 ألف ريال بطرق غير مشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.