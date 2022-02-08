شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ غدًا.. شرط جديد للسماح بدخول المعتمرين من الخارج إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يدخل غدًا الأربعاء قرار وزارة الحج والعمرة، إلزام المعتمرين القادمين من الخارج بإحضار شهادة سلبية لفحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من موعد القدوم إلى المملكة حيز التنفيذ.

وأصدرت الوزارة أول أمس، تنويها بشأن تحديث ضوابط القادمين إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

وأكدت أنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصينهم، حمل شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضادات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، وسيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.