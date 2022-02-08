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شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس: توقع أمطار على هذه المناطق حتى غد الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف خبير الأرصاد عبدالله الحربي، عن توقعاته لطقس غد الأربعاء وبعد غد الخميس، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة متفرقة على عدة مناطق بالمملكة.
وكتب “الحربي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” اليوم والغد أجواء رطبة على السواحل والتهم الغربية والجنوبية الغربية ورياح جنوبية في الطبقة السطحية”.
وأضاف :” وطبقة ١٥٠٠ متر تدعم تشكلات السحب الطبقية التي لا تخلى من بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة”.
وتابع أن هذه السحب تمتد يوم غد الأربعاء إلى القصيم وغرب الوسطى -والله أعلم-.
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