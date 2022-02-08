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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من تنظيم الكهرباء بشأن حقوق المستهلك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن من حق المستهلك معرفة كافة تفاصيل الاستهلاك في الفاتورة.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من حقك أن تصلك فاتورتك بكافة تفاصيل الاستهلاك”.
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