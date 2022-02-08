شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من تنظيم الكهرباء بشأن حقوق المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن من حق المستهلك معرفة كافة تفاصيل الاستهلاك في الفاتورة.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من حقك أن تصلك فاتورتك بكافة تفاصيل الاستهلاك”.