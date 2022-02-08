شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه السعودية تطلق أول برنامج زمالة فى قطاع الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الترفيه السعودية، أول برنامج زمالة في القطاع بثلاث مسارات وابتعاث خارجي لجامعات وشركات رائدة، وكشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن برنامج الزمالة، واحد من برامج مبادرة صناع السعادة.

وقال المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمى بفيسبوك :"أطلقت ⁧‫هيئة الترفيه⁩ أول برنامج زمالة في القطاع بثلاث مسارات وابتعاث خارجي لجامعات وشركات رائدة، وهو واحد من برامج مبادرة ⁧‫صناع السعادة⁩".



المستشار تركى أل الشيخ

ومن جهة أخرى كرمت هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، المنتج حمادة إسماعيل لمجهوداته الضخمة بموسم الرياض ومهرجان JOY AWARDS، الذى أقيمت فعالياته أمس الجمعة بحضور عدد كبير من النجوم العالميين والمصريين والعرب.

وجاء تكريم المنتج حمادة إسماعيل من قبل هيئة الترفيه بالسعودية لشكره على مجهوداته الضخمة ولدوره الكبير في نجاح موسم الرياض ومهرجان JOY AWARDS

يذكر أن حفل توزيع جوائز JOY AWARDS أُقيم على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، وقدمت الجوائز الهيئة العامة للترفيه فى السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه.

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمسة اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

وشهد الحفل حضور ضخم من نجوم مصر والوطن العربي والعالم أبرزهم چون ترافولتا، كاظم الساهر، هانى شاكر، إليسا، نانسي عجرم، أحلام، ماجد المهندس، أصالة، محمد حماقي، محمد سعد اللمبى، أشرف زكى، روجينا، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، أشرف عبد الباقي، دينا الشربينى وغيرهم.