شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا 3 صوارايخ لاستهداف المدنيين فى حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الحوثى أطلقت 3 صواريخ باليسية لاستهداف المدنيين فى مدينة حجة اليمنية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.

وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء - أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذرا المليشيا الحوثية من استخدام الأعيان المحمية، مشددا على أن خيارات التحالف القانونية متاحة.