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التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا 3 صوارايخ لاستهداف المدنيين فى حجة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - ذكر التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية ، أن الحوثى أطلقت 3 صواريخ باليسية لاستهداف المدنيين فى مدينة حجة اليمنية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.

 

وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء - أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذرا المليشيا الحوثية من استخدام الأعيان المحمية، مشددا على أن خيارات التحالف القانونية متاحة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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