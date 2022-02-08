شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى: يمكن إجراء الانتخابات قبل انقضاء الـ14 شهرا للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنّ هناك توافقًا حصل مع مجلس الدولة من أجل المضيّ قدمًا في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي رُسِم في مسارات عدّة.

و أشار بليحق في تصريحات صحفية إلى أنّ فترة الـ14 شهرًا التي أقِرّت في مسار خارطة الطريق، تعبّر عن موعد أقصى، موضحًا أنّه بالإمكان إجراء الانتخابات قبل انقضاء هذه الفترة.

ولفت إلى أنّ مجلس النواب الليبي استمع أمس الإثنين إلى المرشحَين لتقلّد منصب رئيس الوزراء مع تعهّدهما بعدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة، حتى لا يحصل سيناريو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي سخّر إمكانيات الحكومة من أجل ترشحه للانتخابات.

وشدّد بليحق على أنّ هذا التوافق هو الأول الذي يحصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة، معربًا عن تمنيه أن يكلَّل بالنجاح، مشيرًا إلى أنّ أبرز ما كان يطالب به مجلس الدولة هو مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، واليوم نحن نسير في هذا المسار، على حد قوله.