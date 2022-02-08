شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 7682 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 15 وفاة و7682 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8776 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الثلاثاء، أن حالتا وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، وحالتان في بيت لحم، و3 حالات في جنين، وحالة في ضواحي القدس، وحالة في طوباس، وحالتان في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 275، طوباس 77، رام الله والبيرة 617، قلقيلية 89، ضواحي القدس 84، جنين 268، بيت لحم 199، نابلس 393، سلفيت 69، الخليل 150، أريحا والأغوار 41، قطاع غزة 3050، مدينة القدس 2370".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 477، طوباس 79، رام الله والبيرة 1238، قلقيلية 226، ضواحي القدس 337، جنين 386، بيت لحم 484، نابلس 969، سلفيت 401، الخليل 539، أريحا والأغوار 140، قطاع غزة 600، مدينة القدس 2900".

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 115 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 321 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.