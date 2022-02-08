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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: تحرير الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، تحرير الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” مع تقاطع طريق المدينة المنورة.
وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، يأتي ذلك ضمن مشروعات الأمانة لتحرير المحاور الرئيسية في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلة اليومية.
وكانت أمانة جدة، قد أعلنت في وقت سابق، استعدادها لتحرير الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” مع تقاطع طريق المدينة المنورة.
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