شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة: أعمال إزالة الأحياء العشوائية ستتوقف خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
كشف أمين جدة صالح التركي أن أعمال إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة ستتوقف خلال شهر رمضان.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” أن هناك مخططا زمنيا للإزالة وستتوقف كل الأعمال خلال شهر رمضان خصوصا أن هذه الأعمال ستؤثر على سير الحياة بالشكل الطبيعي.
وأوضح أن هناك أعمال إزالة ستتوقف نهائيا في شهر رمضان فيما تستكمل أعمال أخرى بعد انقضاء الشهر الفضيل.
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