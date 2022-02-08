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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية بمنطقة مكة.. موجة غبار تعيق الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله.
وتشمل الحالة الجوية، استمرار الرياح النشطة المصوبة بالعوالق الترابية والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة الجويةكل من : (الخرمة، المويه، تربة، رنية، قيا).
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة قد تخللها سحب رعدية ممطرة.
كما توقعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).
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