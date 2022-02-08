شكرا لقرائتكم خبر عن من هي فاطمة التويجري أول امرأة سعودية في منصب بالمسجد النبوي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، قراراً تاريخيا، بتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، مساعداً للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي، في سابقة في تاريخ الوكالة.

وقال السديس، وفق موقع الرئاسة اليوم، إن التعيين يعد إحدى النقلات النوعية التي تحققها رئاسة شؤون الحرمين، ويعكس الاهتمام بتمكين المرأة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصداته.

بدورها، أوضحت التويجري أن "حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة"، متعهدة ببذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدات مسجد الرسول، وتطوير الخدمات المقدمة لهن.

وتولت التويجري من قبل عدة مناصب، منها أستاذ الإدارة التربوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي حاصلة على بكالوريوس دراسات إسلامية من كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وماجستير إدارة تربوية من جامعة الملك سعود بعنوان: "الاحتياجات التدريبية لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية".

فمن هي فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري ؟

الدكتورة فاطمة التويجري شغلت منصب أستاذة الإدارة التربویة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، وتحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامیة من كلیة التربیة بجامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن، وماجستیر إدارة تربویة من جامعة الملك سعود وكان عنوان الأطروحة: الاحتیاجات التدریبیة لمدیرات المدارس المتوسطة والثانویة بالمملكة العربیة السعودیة.

كما تقلدت دور إدارة المسار الوظيفى لوكالة الموارد البشرية فى تحقيق التميز التنظيمى بوزارة التعليم، و ور إدارة الموارد البشرية فى بناء الصف الثانى من القيادات فى الجامعات الحكومية بمدينة الرياض: الجامعة السعودية الإلكترونية أنموذجًا

وأعربت الدكتورة عن بالغ التقدير والامتنان بما وفقها الله إليه من شرف خدمة المسجد النبوي وقاصديه لافتة إلى أن تتويج المرأة في مناصب قيادية هو تجسيد لجهود الرئاسة وحرصها إلى تمكين العنصر النسائي من المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار جاء نظيراً لجهودها في خدمة المسجد النبوي وزائريه، حاثاً على بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.