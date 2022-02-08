شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى يحدد جلسة الأربعاء المقبل للتصويت على طرح الثقة بوزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الأمة الكويتي، جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل؛ للتصويت على طرح الثقة بوزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك وفقًا للمادة (101) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.