شكرا لقرائتكم خبر عن قرار تاريخي.. السعودية تعين سيدة مساعدة لرئيس وكالة المسجد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، قراراً تاريخيا، بتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، مساعداً للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي، في سابقة في تاريخ الوكالة.

وقال السديس، وفق موقع الرئاسة اليوم، إن التعيين يعد إحدى النقلات النوعية التي تحققها رئاسة شؤون الحرمين، ويعكس الاهتمام بتمكين المرأة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصداته.

بدورها، أوضحت التويجري أن "حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة"، متعهدة ببذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدات مسجد الرسول، وتطوير الخدمات المقدمة لهن.

وتولت التويجري من قبل عدة مناصب، منها أستاذ الإدارة التربوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي حاصلة على بكالوريوس دراسات إسلامية من كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وماجستير إدارة تربوية من جامعة الملك سعود بعنوان: "الاحتياجات التدريبية لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية".