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شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: عقدنا اجتماعاً بناء مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنها عقدت اجتماعاً بناء مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن.
وأوضحت قيادة التحالف، أنها تبادلت المعلومات مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، بشأن مزاعم استهداف سجن بصعدة.
وأوضحت أن فريقاً مختصاً بأوتشا اليمن سيزور التحالف قريباً لتبادل معلومات إضافية.
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