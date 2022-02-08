شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات “الأرصاد”: تقلبات جوية تؤثر على معظم المناطق ⁧‫بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته بحدوث تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق لمملكة‬⁩ ابتداءًا من غدٍ الأربعاء إلى ⁧‫يوم السبت المقبل.

وتشمل التقلبات الجوية المتوقعة تفاوت في درجات الحرارة وهطول للأمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.

في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة قد تخللها سحب رعدية ممطرة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.