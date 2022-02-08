متصفح جوجل كروم يجري تغييرا على صورته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت شركة جوجل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية إجراء تغيير على صورة متصفح كروم التابع لها، وذلك في أول تغيير تقوم به منذ 8 سنوات.



وهذه التغييرات الأولى التي تتم منذ عام 2014 ستكون دقيقة للغاية.

وستظهر على كل من نسختي التطبيق والشبكة (الويب) للمتصفح في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقال "إلفين هو"، وهو أحد المصممين العاملين في متصفح جوجل كروم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" ربما لاحظ البعض أيقونة جديدة في تحديث متصفح جوجل كروم كناري اليوم. نعم، نحن نقوم بتحديث أيقونة العلامة التجارية لكروم لأول مرة منذ ثماني سنوات"

وأضاف،سيبدأ ظهور الأيقونات الجديدة في أجهزتكم قريبا".

ويعد متصفح جوجل كروم هو الأفضل والأسرع والأكثر استخداما بين متصفحات الإنترنت الحديثة.

و تم تطويره بواسطة شركة جوجل الأمريكية، كمتصفح ويب خاص يتوافق مع جميع خدماتها، حيث يتميز متصفح جوجل كروم بالسهولة في الاستخدام والسرعة في الأداء، مع توفير المزيد من الإعدادات الرائعة التي يمكن للمستخدم ضبطها وفقا لاحتياجاته.