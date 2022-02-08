شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من “تقويم التعليم” بشأن الرخصة المهنية والتعيين بالوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الرخصة المهنية تعد شرطاً للتعيين في الوظائف التعليمية الحكومية. وأوضحت “تقويم التعليم” عبر حساب العناية بالمستفيدين، أن الرخصة المهنية شرط للتعيين على الوظائف التعليمية الحكومية، ومتطلبات التعليم في القطاع الخاص تخضع لمتطلبات الجهة. وفي سياق آخر، أكدت هيئة تقويم التعليم، أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة من الاختبارات بحسب صلاحيتها (صلاحية نتائج اختباري كفايات العام والتخصص إلى نهاية عام 2023م وفق ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية).

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