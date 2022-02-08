شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن ارتفاع أسعار نقل كفالة العمالة المنزلية إلى 30 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر، عن ارتفاع أسعار نقل الكفالة للعمالة المنزلية الفلبينية الموجودة في المملكة حاليا، لتتراوح بين 25 ألف و30 ألف ريال، وذلك تزامناً مع إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا، وبطء الاستقدام من كينيا.

وذكرت المصادر أن أسباب ارتفاع أسعار نقل الكفالة خلال الفترة الحالية تعود لموسم رمضان؛ لأن العديد من العمالة تبدأ عقود عملها في السنوات الماضية قبل شهر رمضان، وتنتهي في الفترة ذاتها من العام التالي، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضافت أن ذلك يعني انتهاء عقود العمالة قبل شهر رمضان للعام الحالي، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.