شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يوضح حقيقة فيديو البئر المكشوف بجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهر خلاله شخصا يوثق بئراً مكشوفة في جدة، وسط مطالبات بردمها حفاظا على الأطفال وكبار السن من الوقوع فيها، وذلك تزامنا مع واقعة الطفل المغربي ريان الذي توفي قبل أيام بعد سقوطه في بئر بجانب منزله.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن المقطع قديم، وتم التعامل معه في حينه، بحسب “العربية.نت”.

وأشار الغامدي إلى أنه يتم العمل على ردم جميع الآبار المكشوفة والمهجورة حسب الأنظمة، لافتا إلى إمكانية الإبلاغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية أو بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 939.