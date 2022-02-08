شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتقدم رمضان شهرًا واحدًا كل 3 سنوات؟.. “المسند” يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فسر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، سبب تقدم موعد شهر رمضان كل عام بمعدل 11 يوماً نسبة للسنة الميلادية.

وذكر أن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بنحو 10 أيام إذا كانت السنة الهجرية كبيسة (355 يوماً) والميلادية بسيطة (365 يوماً).

فيما تكون أقصر بمعدل 11 يوماً إذا كانت السنة الهجرية والميلادية بسيطتين أو كبيستين، و12 يوماً إذا كانت السنة الهجرية بسيطة (354 يوماً) والميلادية كبيسة (366 يوماً).

وأضاف أن قِصَر السنة الهجرية مقارنة بالسنة الميلادية يجعل شهر رمضان يتقدم كل عام بمعدل 11 يوماً نسبة للسنة الميلادية، كما يتقدم شهراً واحداً كل ثلاث سنوات.