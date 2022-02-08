هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من شركة "زيكر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "زيكر" “Zeeker” هاتفها الذكي T100 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي T100 يفي بمتطلبات فئات الحماية IP68 و IP69K و MIL-STD-810G، وهو ما يجعله يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر، كما أنه مزود بزوايا مقواة مع هيكل معدني ومنافذ مقاومة للماء.

وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Helio G85، مع ذاكرة وصول عشوائي “RAM” سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

ويمتاز الهاتف الجديد بشاشة قياس 6 بوصة بدقة وضوح 2160×1080 بيكسل.

وتم تجهيز الهاتف بمقياس لقياس المسافة بتقنية الليزر، والذي يعمل بمدى يصل إلى 40 متراً، ويدعم أوضاعا مختلفة للقياس، كما أنه مزود ببوصلة ومقياس للارتفاع مع مستشعر بصمات الأصابع.

وتتكون وحدة الكاميرا من كاميرا رئيسية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا لقياس العمق وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميغابيكسل. ويمكن شحن الهاتف الذكي لاسلكيا بقوة شحن تصل إلى 15 وات.