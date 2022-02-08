جوجل تطلق تحديثا لحل مشكلات عديدة في هواتف Pixel

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة ”جوجل“ الأمريكية أمس الاثنين، تحديث شهر فبراير الجديد لسلسلة هواتفها الذكية Google Pixel التي تعمل بنظام تشغيل Android 12.



ويهدف التحديث إلى إصلاح جميع مشكلات الكاميرا والبلوتوث ولوحة المفاتيح وجودة الاتصال، في هذه الهواتف، والتي تم الإبلاغ عنها في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن بعض المستخدمين حصلوا على التحديث، مشيرة إلى أن الطرح سيستمر خلال الأسبوع المقبل ”على مراحل بناء على شركة الاتصالات وموديل الهاتف“.

وأقرت الشركة بأن عملية التحديث السابقة كانت ”إخفاقا تاما“ لمستخدمي أجهزة Pixel، وقالت: ”لذلك نأمل أن يجعل هذا التحديث الأمر سهلا وروتينيا للمستخدمين“.

وبحسب بيان الشركة، فإن التحديث المتاح لأجهزة Pixel المختلفة، سيتضمن ”إصلاح الخلل الذي يتسبب في إعادة تشغيل الهاتف أثناء استخدام الكاميرا لأجهزة Pixel 6 وPixel 6 Pro، بالإضافة إلى العمل على حل مشكلة تتسبب في فصل تشغيل الصوت عند الاتصال بأجهزة بلوتوث معينة لأجهزة Pixel 6 وPixel 6 Pro“.

كما سيعمل التحديث الجديد ”على إدخال تحسينات عامة لجودة صوت البلوتوث لبعض برامج الترميز (media codecs)“.

وسيضمن التحديث ”إصلاح المشكلة الشائعة الخاصة بلوحة المفاتيح عند إدخال النص في ظروف معينة والتي تم الإبلاغ عنها في أجهزة Pixel 3a و3a XL وPixel 4 و4 XL وPixel 4a و4a 5G وPixel 5 و5a 5G وPixel 6 و6 Pro“.

كما سيعمل على ”تحسين أداء الشبكات وتقوية الاتصال بها لأجهزة Pixel 4 و4 XL وPixel 4a 5G وPixel 5“.

ونصحت الشركة المستخدمين بالتحقق إذا كان التحديث متاحاً لهواتفهم من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

وعلى الرغم من أن التحديث الجديد حجمه صغير نسبياً، أي أقل من 30 ميغابايت، ترى الشركة أنه سيقوم بحل جميع مشكلات مستخدمي أجهزة ”Pixel“ المختلفة التي عانوا منها في الفترة الأخيرة.

وكانت شركة ”جوجل“ قد أوقفت تحديث شهر ديسمبر الماضي، الذي كان من المفترض أن يجلب الكثير من التحسينات وإصلاح الأخطاء والمشكلات التي يعاني منها المستخدمون.

وتمت مراعاة بعض الأخطاء مع تحديث يناير، إلا أن مستخدمي موديل ”Pixel 6“ أبلغوا عن مشاكل أخرى واجهتهم.