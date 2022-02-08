احذر هذه الأطعمة تخفض متوسط العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حددت مجموعة "مايو كلينك" الطبية 5 أطعمة تؤثر سلبا على متوسط العمر المتوقع، واصفة هذه الأطعمة بأنها أحد أسباب زيادة الوفيات.



دعت الخبيرة كاثرين زيراتسكي إلى التخلص من الأطعمة المصنعة، لأنها أحد الأسباب المؤدية لزيادة الوفيات.

وأكدت ليزا توربورج- إخصائية التغذية في "مايو كلينك"- أهمية تقليل اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

وقالت: "وجدت إحدى الدراسات وجود صلة بين الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وخاصة سرطان القولون".

كما تحدث الطبيب ستيفن كوبيكي، من نفس المركز، عن دور الأطعمة المقلية في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومشكلات القلب، موصيا في الوقت ذاته بعدم الإفراط في استخدام الأطعمة المحتوية على السكر.

وحرص أطباء المركز على تأكيد الابتعاد عن المشروبات الكحولية حتى وإن كان ذلك بشرب كوب واحد في اليوم، نظرا لما يشكله من خطر في إمكانية الإصابة بالأورام وسرطان المريء، بالإضافة لالتهاب البنكرياس.