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وظائف جديدة للنساء في السعودية.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حددت وزارة الداخلية السعودية، شروط وظائف السجون للنساء لعام 1443 الهجري.

 

وتم فتح باب التسجيل للحصول على فرصة عمل برتبة جندي للمكون النسائي بالمديرية العامة للسجون. الخميس المقبل 9 رجب 1443 المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية هي إحدى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها الإشراف والرقابة على السجون ، والعمل على إعدادها لتكون مراكز للتدريب. وتنمية مهاراتهم وتوفير البيئة الملائمة لنموهم النفسي والجسدي.

 

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، شروط وظائف النساء في السجون لعام 1443 ، على النحو التالي:

 

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلين على مؤهل أعلى.

 

- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والأصل باستثناء من نشأ مع والدها أثناء خدمته للبلاد خارج المملكة.

 

- ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو موظف في جهة حكومية.

 

- ألا يتزوج من أجنبي.

 

- يجب أن يتم معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

- املأ المعلومات بدقة شديدة.

 

- أن تتوافر فيه شروط حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

 - أن يكون لديك هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

 

- اجتياز إجراءات القبول والاختبارات.

 

خطوات التسجيل للحصول على فرصة عمل بالسجون السعودية

يمكن لأي مواطن سعودي التسجيل في فرص العمل بالسجون إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

 

- تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.

 

- اختر إعلان الوظيفة للتقدم لها.

 

- انظر الوظائف المتاحة.

 

- وافق على الشروط والأحكام.

 

- أدخل رقم الهوية.

 

- اكتب تاريخ الميلاد.

 

- تحديد الجنس.

 

- تحديد الحالة الاجتماعية.

 

قم بتضمين رقم هوية الأب.

 

- اكتب مكان الميلاد.

 

- تحديد المهنة.

 

- تحديد جنسية الأم.

 

- اذكر مكان الإقامة.

 

- انقر فوق التالي.

 

- أدخل بيانات الطول والوزن.

 

- تعبئة بيانات المؤهل العلمي وهو التخصص والجهة التي أصدرت المؤهل وتاريخ الحصول عليه.

 

- إدخال بيانات نتائج اختبار القياس.

 

- انقر فوق تقديم الطلب.

 

- اطبع رقم الطلب واحتفظ به.

 

- انقر فوق "إنهاء".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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