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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وظائف جديدة للنساء في السعودية.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
حددت وزارة الداخلية السعودية، شروط وظائف السجون للنساء لعام 1443 الهجري.
وتم فتح باب التسجيل للحصول على فرصة عمل برتبة جندي للمكون النسائي بالمديرية العامة للسجون. الخميس المقبل 9 رجب 1443 المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية هي إحدى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها الإشراف والرقابة على السجون ، والعمل على إعدادها لتكون مراكز للتدريب. وتنمية مهاراتهم وتوفير البيئة الملائمة لنموهم النفسي والجسدي.
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، شروط وظائف النساء في السجون لعام 1443 ، على النحو التالي:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلين على مؤهل أعلى.
- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والأصل باستثناء من نشأ مع والدها أثناء خدمته للبلاد خارج المملكة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو موظف في جهة حكومية.
- ألا يتزوج من أجنبي.
- يجب أن يتم معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التربية والتعليم.
- املأ المعلومات بدقة شديدة.
- أن تتوافر فيه شروط حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لديك هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت تقديم الطلب.
- اجتياز إجراءات القبول والاختبارات.
خطوات التسجيل للحصول على فرصة عمل بالسجون السعودية
يمكن لأي مواطن سعودي التسجيل في فرص العمل بالسجون إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.
- اختر إعلان الوظيفة للتقدم لها.
- انظر الوظائف المتاحة.
- وافق على الشروط والأحكام.
- أدخل رقم الهوية.
- اكتب تاريخ الميلاد.
- تحديد الجنس.
- تحديد الحالة الاجتماعية.
قم بتضمين رقم هوية الأب.
- اكتب مكان الميلاد.
- تحديد المهنة.
- تحديد جنسية الأم.
- اذكر مكان الإقامة.
- انقر فوق التالي.
- أدخل بيانات الطول والوزن.
- تعبئة بيانات المؤهل العلمي وهو التخصص والجهة التي أصدرت المؤهل وتاريخ الحصول عليه.
- إدخال بيانات نتائج اختبار القياس.
- انقر فوق تقديم الطلب.
- اطبع رقم الطلب واحتفظ به.
- انقر فوق "إنهاء".