شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وظائف جديدة للنساء في السعودية.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حددت وزارة الداخلية السعودية، شروط وظائف السجون للنساء لعام 1443 الهجري.



وتم فتح باب التسجيل للحصول على فرصة عمل برتبة جندي للمكون النسائي بالمديرية العامة للسجون. الخميس المقبل 9 رجب 1443 المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية هي إحدى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها الإشراف والرقابة على السجون ، والعمل على إعدادها لتكون مراكز للتدريب. وتنمية مهاراتهم وتوفير البيئة الملائمة لنموهم النفسي والجسدي.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، شروط وظائف النساء في السجون لعام 1443 ، على النحو التالي:

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلين على مؤهل أعلى.

- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والأصل باستثناء من نشأ مع والدها أثناء خدمته للبلاد خارج المملكة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو موظف في جهة حكومية.

- ألا يتزوج من أجنبي.

- يجب أن يتم معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التربية والتعليم.

- املأ المعلومات بدقة شديدة.

- أن تتوافر فيه شروط حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن يكون لديك هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

- اجتياز إجراءات القبول والاختبارات.

خطوات التسجيل للحصول على فرصة عمل بالسجون السعودية

يمكن لأي مواطن سعودي التسجيل في فرص العمل بالسجون إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.

- اختر إعلان الوظيفة للتقدم لها.

- انظر الوظائف المتاحة.

- وافق على الشروط والأحكام.

- أدخل رقم الهوية.

- اكتب تاريخ الميلاد.

- تحديد الجنس.

- تحديد الحالة الاجتماعية.

قم بتضمين رقم هوية الأب.

- اكتب مكان الميلاد.

- تحديد المهنة.

- تحديد جنسية الأم.

- اذكر مكان الإقامة.

- انقر فوق التالي.

- أدخل بيانات الطول والوزن.

- تعبئة بيانات المؤهل العلمي وهو التخصص والجهة التي أصدرت المؤهل وتاريخ الحصول عليه.

- إدخال بيانات نتائج اختبار القياس.

- انقر فوق تقديم الطلب.

- اطبع رقم الطلب واحتفظ به.

- انقر فوق "إنهاء".