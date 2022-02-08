كيف تشاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تبحث جماهير كرة القدم المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام عن طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.



ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس، الثلاثاء، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية من خلال إحدى الطرق التالية، وفقا للعين.

تطبيق STARZPLAY

يمكن لجماهير كرة القدم في الإمارات والكويت مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية عن طريق تطبيق STARZPLAY.

وكانت قنوات "أبوظبي الرياضية" قد خصصت تطبيق STARZPLAY لبث مباريات كأس العالم للأندية في الإمارات والكويت.

تطبيق أبوظبي الرياضية

أما الجماهير المصرية، فيمكنها مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية عبر تطبيق أبوظبي الرياضية".

وكانت قنوات "أبوظبي الرياضية" قد أعلنت تخصيص هذا التطبيق لنقل مباريات كأس العالم للأندية في مصر بشكل مجاني.

قناة أبوظبي إكسترا

على المستوى الفضائي، خصصت قنوات "أبوظبي الرياضية" قناة "أبوظبي الرياضية إكسترا" لنقل فعاليات كأس العالم للأندية.

قناة SSC

أما الجماهير السعودية فيمكنها متابعة بطولة كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC عبر القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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