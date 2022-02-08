استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية فى نابلس بالضفة الغربية.

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت فى وقت سابق إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين، بتصعيد جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وأضافت الخارجية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، تصر على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم فى حق المواطنين الفلسطينيين المدنيين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، على سمع وبصر العالم.

وأكدت أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتى تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة وإلغاء أى شكل من أشكال الوجود الفلسطينى فى المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفى مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج".