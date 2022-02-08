شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: البلاد تعيش حالة قحط وحياة أكثر من 5 ملايين شخص فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، بعدد من علماء الدين وممثلين من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في العاصمة مقديشو، وقال رئيس الوزراء إنه من المهم أن يعمل الشعب والحكومة معًا لمساعدة المتضررين من الجفاف في جميع أنحاء البلاد.

وأشار رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الى أن البلاد في حالة قحط، واذا لم يتم تنسيق جهود الإغاثة، تزداد حالة الجفاف سوءًا، مما يؤثر سلبا على حياة أكثر من 5 ملايين صومالي.

وعقد رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية اجتماعات مختلفة مع رؤساء دول ومنظمات دولية لمناقشة سبل تقديم المساعدة الطارئة للشعب الصومالي الذي يعاني من الجفاف الشديد.

وأوضح رئيس الوزراء أن العملية الانتخابية في البلاد مهمة لمستقبل البلد، لكنها لا ينبغي أن تصرف انتباهنا عن إنقاذ شعبنا الذي يعاني من الجفاف والعطش والجوع، لذلك من المهم أن يلعب العلماء والمجتمع المدني ورجال الأعمال دور قيادي، مؤكدا أن حكومته ملتزمة ببذل كل ما في وسعها