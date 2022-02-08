شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يستضيف وفدا أمميا لمناقشة مزاعم الهجوم على سجن صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن (التحالف العربى)، اليوم الثلاثاء، استضافة وفد أممى فى الرياض، لمناقشة مزاعم الهجوم على سجن صعدة الذى أودى بحياة أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة "اليمن الفضائية" - أنه وجه الدعوة لمنسق الشؤون الإنسانية فى اليمن، ديفيد جريسلى، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة مقره فى الرياض، من أجل مناقشة ملابسات الهجوم الدامي.

وأكد التحالف، التزامه بمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية التي يشنها داخل اليمن، نافيا مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الـ21 من الشهر الماضي، على سجن بصعدة.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة بشمال اليمن.