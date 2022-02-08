استبدال السجاد الأحمر في ساحات الحرم النبوي بـ12 ألف سجادة خضراء جديدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي استبدال السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي بـ12 ألف سجادة من السجاد الأخضر الجديد من نوع “الأكريلك”. من جهته، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة دعمها وإمدادها المسجد النبوي بهذا السجاد الفاخر استعداداً لشهر رمضان المبارك. وأكد أن منظومة السجاد الفاخر تجسد العناية الفائقة بالحرمين الشريفين وتهيئة أفضل السبل لراحة قاصديهما وزوارهما، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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