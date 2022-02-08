شركة مازيراتي تطلق نسخ حصرية من سياراتها الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مازيراتي عن تقديم نسخ MC Edition من موديلات Levante و Ghibli و Quattroporte، والتي تخرج من القسم الرياضي الخاص بالشركة الإيطالية تخليداً للانتصارات، التي حققتها.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن النسخ الخاصة سوف تظهر في الألوان الحصرية Giallo Corse (أصفر) وBlu Vittoria (أزرق)، فضلاً عن طلاء العديد من المكونات التصميمية باللون Piano Black ، كما يتوج هذا المظهر الحصري من خلال الملصقات الموجودة على الرفرف الخلفي والعمود B.

وتقف Levante MC Edition على جنوط قياس 22 بوصة، كما تم تجهيز Ghibli MC Edition وQuattroporte MC Edition بجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة. وتتألق هذه الجنوط باللون الأسود ومن خلفه سروج المكابح باللون الأزرق.

ولنقل الطابع الرياضي أمام قائد السيارة تم تزيين المقصورة الداخلية بحليات من ألياف الكربون الأزرق، مع مقاعد جلدية باللون الأسود تتخللها خيوط حياكة باللون الأزرق والأصفر. وتزين شعارات MC Edition مساند الرأس في المقصورة الداخلية في إشعار بأن هذه النسخ من السيارة خاصة وحصرية.

ومن التجهيزات الإضافية، التي تقدمها السيارات الخاصة، السقف الزجاجي العامل بآلية كهربائية ونظام الصوت المحيطي الفائق.